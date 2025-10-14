Gli uomini di Ancelotti sprecano il vantaggio per 2-0 e subiscono una sconfitta che demolisce il morale a Tokyo

2025-10-14 14:36:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Carlo Ancelotti ha subito la sua seconda sconfitta sulla panchina del Brasile quando la sua squadra ha sprecato un vantaggio per 2-0 perdendo 3-2 contro il Giappone in un’amichevole internazionale. Le modalità della perdita allarmano il veterano italiano. Dopo aver visto il suo undici di prima scelta raggiungere un’impressionante vittoria per 5-0 in Corea del Sud venerdì, Ancelotti ha deciso di apportare otto modifiche, attenendosi alla sua promessa pre-partita di dare a chi è ai margini l’opportunità di stupire. 🔗 Leggi su Justcalcio.com