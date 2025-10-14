Gli studenti vogliono occupare la scuola la preside chiude i cancelli | tensioni al Mercalli

Napolitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al liceo scientifico Giuseppe Mercalli di via Andrea d'Isernia, gli studenti non sono riusciti ad occupare l'istituto, in quanto la preside avrebbe chiuso preventivamente le porte. "Questa istituzione scolastica non aprirà i battenti e rimarrà chiusa a tempo indeterminato fino a nuovo avviso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

