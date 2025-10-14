Gli studenti vogliono occupare la scuola la preside chiude i cancelli | tensioni al Mercalli

Al liceo scientifico Giuseppe Mercalli di via Andrea d'Isernia, gli studenti non sono riusciti ad occupare l'istituto, in quanto la preside avrebbe chiuso preventivamente le porte. "Questa istituzione scolastica non aprirà i battenti e rimarrà chiusa a tempo indeterminato fino a nuovo avviso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Occupata l’Università Statale di Milano: Studenti proPal nelle aule di Scienze politiche, ma non tutti sono d’accordo perché vogliono continuare a frequentare le lezioni #mattino5 - facebook.com Vai su Facebook

Studenti vogliono occupare liceo a Napoli, la preside lo chiude - al liceo scientifico Giuseppe Mercalli di Napoli: appresa la volontà degli studenti di occupare l'istituto, la preside ha c ... Scrive ansa.it

Gaza, gli studenti occupano la sede dell'Istituto Nautico genovese - Questa mattina gli studenti dell' Istituto Nautico San Giorgio di Genova hanno occupato la propria scuola. rainews.it scrive

Genova, Nautico San Giorgio occupato. Studenti: "No a politica filo USA e sionista". Preside: "A occupare sono i figli di papà" - "Per esperienza le occupazioni sono organizzate dai figli della Genova bene in cerca di visibilità politica, coadiuvati dai Lucignolo senza nulla da perdere" ... Secondo telenord.it