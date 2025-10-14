Pavia, 14 ottobre 2025 - Una classe dell' Istituto "Bordoni" di Pavia ha partecipato a un campus formativo-sportivo, al Centro carabinieri addestramento alpino di Selva di Val Gardena (Bolzano). Per la prima edizione del progetto "Scuola e Legalità - La scuola in cattedra", promosso da Regione Lombardia in collaborazione con il ministero della Difesa e l'Arma dei carabinieri, 23 alunni (17 maschi e 6 femmine), accompagnati dai docenti Aliria Callegari, Silvia Panizzi e Federico Velati, sono stati protagonisti la scorsa settimana (dal 6 al 10 ottobre) dell'iniziativa "accolta con favore dallo Stato maggiore della Difesa per l'elevato valore educativo e sociale", come spiegato nella nota dell'Arma, che ha visto la realizzazione "di un campus formativo presso il centro carabinieri addestramento alpino di Selva di Val Gardena, con il coinvolgimento diretto dei gruppi sportivi militari della Difesa ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli studenti del Bordoni di Pavia si allenano al Centro addestramento alpino dei carabinieri