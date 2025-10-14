Gli stivaletti più desiderati dell’autunno? Ecco le 3 tendenze chiave della stagione
N on esiste modo migliore per entrare nel vivo dell’autunno che con un paio di stivaletti di tendenza. Il grande classico della stagione fredda torna a far battere il cuore, con linee raffinate e un’allure contemporanea che ne rinnovano completamente il fascino. Le passerelle Autunno-Inverno 2025 2026 li vogliono meno eccentrici e più sofisticati, attenti ai materiali e alla linea. Niente forme estreme o platform eccessivi: le tendenze stivaletti 2025 riscoprono silhouette pulite, pellami morbidi come burro e stampe senza tempo. Gonna e stivali, 5 abbinamenti perfetti a cui ispirarsi X Dalle versioni elasticizzate che aderiscono come una seconda pelle, ai modelli arricciati d’ispirazione anni Ottanta, fino alle texture pitonate che ritornano come nuovo neutro di stagione: tre tendenze diverse, un’unica promessa di eleganza quotidiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it
