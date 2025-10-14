Gli spaccaossa e la truffa dei finti incidenti stradali con vittime vere | 6 condanne

Si chiude con sei condanne e un'assoluzione l'ultimo processo che ancora era pendente in primo grado sulla maxitruffa organizzata dai così detti spaccaossa, ovvero quella dei finti incidenti stradali con feriti veri, a colpi di pesi da palestra o di mattoni di tufo, nato dalle inchieste "Tantalo". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

