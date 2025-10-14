Gli rubano il portafoglio mentre paga il conto la denuncia via social

Gli rubano il portafoglio mentre sta pagando il conto, è accaduto giorni fa a Sant'Egidio del Monte Albino, all'interno di un'attività commerciale. L'episodio è stato raccontato da un testimone, attraverso i social. All'interno del portafoglio pare vi fosse una somma consistente di denaro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Due giovani rubano il #portafoglio a un'#anziana all'interno dell'#Esselunga di #Masnago, a #Varese: la vittima se ne accorge e avverte la sicurezza, arrivano i #carabinieri e arrestano le ladre - facebook.com Vai su Facebook

#Cabras Tre giovani ospiti di centri di accoglienza, sono stati accusati di #furto aggravato e uso improprio di carte di credito dopo aver rubato un portafoglio da un'auto a #TorreGrande, forzando il finestrino - X Vai su X

Rubano un'auto e finiscono contro un palo: uno muore, l'altro illeso è stato arrestato - A perdere la vita il passeggero, sembra che il 19enne alla guida non avesse la patente Rubano un'auto e poi durante un inseguimento, perché intercettati dalla ... Segnala rainews.it

Rubano portafoglioin trenoDenunciate due rom minorenni - Due zingare minorenni, di 17 anni, che avevano rubato il portafoglio ad una pensionata di Bologna, sul treno intercity Roma- Si legge su ilsecoloxix.it