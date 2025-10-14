Gli rubano il portafoglio mentre paga il conto la denuncia via social

Salernotoday.it | 14 ott 2025

Gli rubano il portafoglio mentre sta pagando il conto, è accaduto giorni fa a Sant'Egidio del Monte Albino, all'interno di un'attività commerciale. L'episodio è stato raccontato da un testimone, attraverso i social. All'interno del portafoglio pare vi fosse una somma consistente di denaro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

