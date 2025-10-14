Gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest hanno annullato la votazione prevista per decidere se escludere o meno Israele dalla competizione

L’Unione europea di radiodiffusione ( European Broadcasting Union, EBU ), che riunisce le reti pubbliche di decine di Paesi europei e non, ha annullato la votazione, fissata per novembre, in cui si sarebbe dovuto decidere se escludere o meno Israele dalla prossima edizione dell’ Eurovision Song Contest. L’ente ha fatto sapere che, a seguito della probabile risoluzione del conflitto, ha deciso di cancellare l’appuntamento virtuale. La questione verrà dibattuta a dicembre, durante un incontro tra i rappresentanti delle varie nazioni. Non è chiaro se, in quell’occasione, si andrà comunque al voto, o no. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

