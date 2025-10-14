Gli ordini territoriali aumentano il pressing Norma da rivedere serve un restyling vero
La riforma dell'ordinamento professionale continua ad animare il dibattito tra i commercialisti italiani. Nel corso del Cnpr Forum speciale, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, il tema è stato al centro di un confronto tra rappresentanti di ordini territoriali e associazioni di categoria. «L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano esprime forte perplessità sulla proposta di riforma elaborata dal Cndcec ha dichiarato Marcella Caradonna, numero uno dell'Ordine milanese poiché non delimita in modo chiaro l'attività dei commercialisti, non ne offre una definizione precisa e tende a proporre una visione elitaria della professione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
#AbitareilPaese, gli Ordini territoriali interessati a ospitare la mostra possono scrivere a [email protected] per farne richiesta e ricevere maggiori informazioni sulle procedure. - X Vai su X
Campionato ad 11 UISP Comitato Territoriale Arezzo APS : Arci saione - V22, L' ingresso della squadre in campo agli ordini del Sig. Roberto Alberti del Settore Tecnico UISP Comitato Territoriale Arezzo APS - facebook.com Vai su Facebook