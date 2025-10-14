gli ex artigilieri di codroipo si sono ritrovati a cesenatic

Un gruppo di ex artiglieri del 5° Reggimento Artiglieria Missili Contro Aerei, che era in servizio nel 1975 a Codroipo in provincia di Udine, ha deciso di festeggiare a Cesenatico i 50 anni dall’arruolamento. L’appuntamento si è svolto allo storico ristorante San Marco, con la partecipazione di una quindicina dei ragazzi che all’epoca avevano vent’anni ed oggi ne hanno settanta, provenienti da Toscana, Marche, Puglia, Campania, Lazio, Piemonte e l’Emilia-Romagna rappresentata da Roberto Casadei di Forlì e Vasco Pergreffi di Modena. Tutti sono accomunati da un’esperienza e un legame indissolubile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

