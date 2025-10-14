gli etruschi e la normale la nuova mostra della torre del conte ugolino

Pisa, 14 ottobre 2025 - Si apre sabato 18 ottobre e sarà visitabile fino al 31 dicembre 2025, nella suggestiva cornice della Torre del Conte Ugolino, in Piazza dei Cavalieri, la mostra “Gli Etruschi alla Normale”, un viaggio nel passato remoto della città di Pisa attraverso reperti e manufatti di straordinario valore archeologico. L’esposizione, promossa dalla Scuola Normale Superiore, raccoglie una selezione di oggetti di epoca etrusca provenienti sia dalla sede di Cortona, sia dagli scavi condotti nel tempo a Pisa dagli archeologi della Normale. A curare il percorso espositivo è Gianfranco Adornato, professore di Archeologia Classica, che torna negli spazi della Torre del Conte Ugolino – già scenario della fortunata mostra “Le vite del marmo” – per un nuovo progetto che coniuga ricerca scientifica, valorizzazione del territorio e divulgazione culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

