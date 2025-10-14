Gli eletti in consiglio Dika e Capecchi la fanno da padroni Trallori primo escluso
Quattordicimila e spiccioli: una valanga di voti è quella che è arrivata in dote al capolista del Partito Democratico Bernard Dika in queste elezioni regionali che lo incoronano, a livello regionale, come la novità principale in tema elettorale, visto che finora non si era mai confrontato con le urne finendo terzo assoluto in Toscana dietro a Matteo Biffoni a Prato e all’assessora uscente Alessandra Nardini a Pisa. È lui il trascinatore del listino provinciale dem, che comunque drena consensi dappertutto. E poi il secondo ingresso, nella maggioranza, di Simona Querci che invece faceva parte del listino bloccato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
? Il 23 e 24 novembre si rinnova il presidente della Regione Puglia e gli eletti del Consiglio regionale della Puglia: si profila una sfida a due, dopo l'ufficialità della candidatura dell'imprenditore Luigi Lobuono per il centrodestra. Sfiderà Antonio Decaro, già - facebook.com Vai su Facebook
Dibattito in Consiglio: «Riconoscimento Palestina? Siamo stati eletti per Caluso» - X Vai su X
Gli eletti in consiglio. Dika e Capecchi la fanno da padroni. Trallori primo escluso - Il consigliere Fdi è il più votato del centrodestra: affiancherà Toma ... Scrive lanazione.it
Rieti, elezioni provinciali: successo del centrosinistra I 10 consiglieri eletti - Dalle stime ufficiose dello spoglio delle schede, emergerebbe un consiglio provinciale con 7 consiglieri in quota centrosinistra, 2 ... Lo riporta ilmessaggero.it