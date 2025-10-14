Quattordicimila e spiccioli: una valanga di voti è quella che è arrivata in dote al capolista del Partito Democratico Bernard Dika in queste elezioni regionali che lo incoronano, a livello regionale, come la novità principale in tema elettorale, visto che finora non si era mai confrontato con le urne finendo terzo assoluto in Toscana dietro a Matteo Biffoni a Prato e all’assessora uscente Alessandra Nardini a Pisa. È lui il trascinatore del listino provinciale dem, che comunque drena consensi dappertutto. E poi il secondo ingresso, nella maggioranza, di Simona Querci che invece faceva parte del listino bloccato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gli eletti in consiglio. Dika e Capecchi la fanno da padroni. Trallori primo escluso