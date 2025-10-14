Gli angeli di Victoria’s Secret sono pronti a rimettere le ali

Lookdavip.tgcom24.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Victoria’s Secret Fashion Show è pronto a tornare in scena il 15 ottobre: il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. L’annuncio ufficiale è arrivato lo scorso luglio, quando il marchio ha confermato il grande ritorno della sfilata più sexy del mondo. L’evento, simbolo di bellezza e femminilità, si prepara a una nuova edizione, dopo il rilancio del 2024, che aveva segnato il rientro sulle passerelle in seguito alla pausa lunga sei anni (necessaria dopo le molte critiche). L’attesa è finita, tra poche ore si va in scena: ecco chi saranno le protagoniste dell’edizione 2025.   Provocanti sul set. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

gli angeli di victoria8217s secret sono pronti a rimettere le ali

© Lookdavip.tgcom24.it - Gli angeli di Victoria’s Secret sono pronti a rimettere le ali

Altre letture consigliate

Gli Angeli di Victoria's Secret tornano a sfilare: ci sono tutte, dalla new entry Vittoria Ceretti all'icona Kate Moss - Per la top model e compagna di Leonardo di Caprio si tratta della prima passerella per il marchio di lingerie Gli Angeli di Victoria's Secret tornano a brillare. Secondo affaritaliani.it

Victoria’s Secret riporta gli Angeli in passerella (e le top ci sono tutte, comprese Vittoria Ceretti e Carla Bruni al loro debutto) - Sei anni dopo lo stop, dovuto a un calo dell'interesse per la formula dello show, ritenuta allora ormai anacronistica, agli effetti del ... Lo riporta vanityfair.it

Gli Angeli di Victoria’s Secret tornano in passerella: da Vittoria Ceretti alle sorelle Hadid, i momenti migliori del Fashion Show. Ma il pubblico si divide: “Noioso” - Forse, tra le modelle più pop nella moda mondiale: show iconici e seguitissimi, il cui apice, forse, è stato raggiunto nel 2013. ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Angeli Victoria8217s Secret Sono