Gli angeli di Victoria’s Secret sono pronti a rimettere le ali
Il Victoria’s Secret Fashion Show è pronto a tornare in scena il 15 ottobre: il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. L’annuncio ufficiale è arrivato lo scorso luglio, quando il marchio ha confermato il grande ritorno della sfilata più sexy del mondo. L’evento, simbolo di bellezza e femminilità, si prepara a una nuova edizione, dopo il rilancio del 2024, che aveva segnato il rientro sulle passerelle in seguito alla pausa lunga sei anni (necessaria dopo le molte critiche). L’attesa è finita, tra poche ore si va in scena: ecco chi saranno le protagoniste dell’edizione 2025. Provocanti sul set. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
