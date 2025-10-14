Gli ' Amici della Musica' di Foggia ospitano gli ‘Intrecci sonori’ di Riccardo Zamuner e Anna Serova
Il violino di Riccardo Zamuner e la viola di Anna Serova si incontrano in un dialogo raffinato e affascinante per il prossimo appuntamento della 55esima stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’ di Foggia, giovedì 16 ottobre alle 20.30 (ingresso alle 20) al Teatro “Umberto Giordano”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
AMICI DELLA MUSICA | AMORE NEL MELODRAMMA E OPERA BUFFA Domenica 19 ottobre 16.00 Casa della Musica - piazzale Dante Alighieri Ingresso libero e gratuito L'Associazione Amici della Musica di Palazzolo sull'Oglio propone un pomeri - facebook.com Vai su Facebook
TEATRO ‘Intrecci Sonori’: Riccardo Zamuner e Anna Serova al Teatro Giordano di Foggia - Un raffinato viaggio tra epoche e stili attende il pubblico della 55ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Foggia ... Lo riporta statoquotidiano.it
FOGGIA Dal Brasile agli amici della musica di Foggia. I colori della Choro Orchestra per un omaggio alla musica popolare brasiliana - I colori della Choro Orchestra per un omaggio alla musica popolare brasiliana ... statoquotidiano.it scrive