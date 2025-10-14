Gli alberi del Pavaglione ripiantati altrove
Un nuovo futuro, si spera migliore, sta aspettando i cercis siliquastrum superstiti di piazza Mazzini. I tre alberi, piantumati nel 2017, sono stati nel tempo trattati e capitozzati più volte nel tentativo di renderli di nuovo rigogliosi come al tempo della loro comparsa all’interno del Pavaglione. All’epoca i cercis erano 9. Negli anni, sei di loro si sono seccati. Il triste spettacolo che ora offrono anche i tre superstiti ha convinto l’amministrazione a trovare nuove soluzioni. Nei mesi prossimi, finanze permettendo, i cercis saranno trasferiti altrove. "La decisione sarà formalizzata in consiglio comunale – spiega l’assessore all’Ambiente Fausto Bordini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
