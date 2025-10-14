Gli alberi del Pavaglione ripiantati altrove

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo futuro, si spera migliore, sta aspettando i cercis siliquastrum superstiti di piazza Mazzini. I tre alberi, piantumati nel 2017, sono stati nel tempo trattati e capitozzati più volte nel tentativo di renderli di nuovo rigogliosi come al tempo della loro comparsa all’interno del Pavaglione. All’epoca i cercis erano 9. Negli anni, sei di loro si sono seccati. Il triste spettacolo che ora offrono anche i tre superstiti ha convinto l’amministrazione a trovare nuove soluzioni. Nei mesi prossimi, finanze permettendo, i cercis saranno trasferiti altrove. "La decisione sarà formalizzata in consiglio comunale – spiega l’assessore all’Ambiente Fausto Bordini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

gli alberi del pavaglione ripiantati altrove

© Ilrestodelcarlino.it - "Gli alberi del Pavaglione ripiantati altrove"

Scopri altri approfondimenti

"Quale mattanza, gli alberi saranno ripiantati" - Il taglio degli alberi al Varco sul mare, denunciato come "una mattanza" dalla consigliera Elisabetta Giorgini (Dipende da noi) spiegato dall’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai come ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Alberi Pavaglione Ripiantati Altrove