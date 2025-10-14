Giustizia è fatta per il parà della Folgore Emanuele Scieri | confermate le condanne per Panella e Zabara

Diventano definitive le condanne per gli ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabara, accusati di omicidio volontario in concorso p er la morte di Emanuele Scieri, il 26enne allievo paracadutista della brigata Folgor e trovato cadavere ai piedi di una torre di prosciugamento dei paracadute il 16 agosto 1999 nella caserma ‘Gamerra’ di Pisa, tre giorni dopo il decesso. I giudici della Prima Sezione Penale della Cassazione hanno rigettato i ricorsi degli imputati. La Corte di Assise di Firenze nel dicembre scorso aveva inflitto una condanna a 22 anni di reclusione (in primo grado erano 26) per Panella, e a 9 anni, 9 mesi e 10 giorni (anziché 18) per Zabara. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

