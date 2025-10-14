Giustizia civile | in Campania calano i procedimenti pendenti in tutta la regione
"La giustizia civile in Campania cambia davvero?" chiede Antonello Martinez. Secondo AIADI, i procedimenti pendenti calano fino al 25%. Un segnale positivo che racconta una giustizia più efficiente e vicina ai cittadini, ma con criticità ancora da risolvere.
