Giussano si rifà alla grande Milano battuta di 18 punti

Eccellente prestazione del Giussano, che ha vinto per 67-49 contro il Milano Basket Stars. La formazione biancoblù è partita con le marce giuste e ha incrementato il vantaggio con lo scorrere del tempo. In evidenza in attacco Ivana Nikolova con 20 punti e Beatrice Olajide (foto) con 18. Un baluardo difensivo Magdalena Szajtauer, che ha catturato la bellezza di 11 rimbalzi. "Abbiamo avuto un buon approccio alla gara, togliendoci di dosso la pressione che ci aveva frenato al debutto contro Costa Masnaga – racconta coach Cico Sacchi – l'arma vincente è stata la difesa aggressiva, che ha concesso ad avversarie esperte e talentuose di realizzare solo 49 punti.

