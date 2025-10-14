Giuseppe Ninno Mandrake al Circus con lo spettacolo Famiglia Imbarazzi
Sabato 22 novembre arriverà a Pescara l’esilarante spettacolo “Famiglia Imbarazzi” dell’irriverente Giuseppe Ninno “Mandrake”, fenomeno social, che firma irresistibili contenuti online.Un'esperienza teatrale unica e coinvolgente condotta dal suo eclettico talento.In “Famiglia Imbarazzi", Mandrake. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ospiti della prima puntata sono Belen Rodriguez, Ciro Ferrara e Giuseppe Ninno “Mandrake” - facebook.com Vai su Facebook
Giuseppe Ninno ‘Mandrake’ di scena con ‘Famiglia Imbarazzi’ al Teatro Circus di Pescara - Giuseppe Ninno “Mandrake”, noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena “Famiglia Imbarazzi” al Teatro Circus di Pescara il prossimo 22 novembre alle 21:00. Come scrive hgnews.it
Giuseppe Ninno Mandrake di scena con ‘Imbarazziamoci’ al Teatro dei Marsi di Avezzano al Teatro Circus di Pescara - Giuseppe Ninno Mandrake, noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena “Imbarazziamoci” domani, venerdì 28 marzo alle 21:00, al Teatro dei Marsi di Avezzano e domenica 30 ... Segnala hgnews.it
Giuseppe Ninno Mandrake porta “Imbarazziamoci” in Abruzzo: ecco cosa aspettarsi dagli spettacoli - Giuseppe Ninno Mandrake, noto per la sua verve comica e il suo seguito sui social media, si prepara a calcare il palcoscenico del Teatro dei Marsi di Avezzano il 28 marzo, e successivamente quello del ... Secondo gaeta.it