Giuseppe Comuniello danzatore e coreografo cieco | Con l' audiodescrizione poetica per i non vedenti stimoliamo la creazione di una visione che durante lo spettacolo si sviluppa anche autonomamente

Il danzatore e coreografo non vedente racconta quale valore abbia assunto la danza nella sua vita e come quest'arte sia uno strumento di comunicazione che supera i limiti che spesso noi stessi ci poniamo. Giuseppe Comuniello, danzatore e coreografo cieco: «Con l'audiodescrizione poetica per i non vedenti stimoliamo la creazione di una visione che durante lo spettacolo si sviluppa anche autonomamente»

Danza cieca è un duetto interpretato da Virgilio Sieni e Giuseppe Comuniello, danzatore non vedente con cui il coreografo ha condiviso anni di ricerca e iniziazione al movimento. 19 Ottobre 2025 18:00 Spazio nòva

Tactum, performance e laboratorio tattile con i danzatori Agnese Lanza e Giuseppe Comuniello - Un evento pensato per un pubblico di persone vedenti e non vedenti, composto da una parte performativa ed una laboratoriale Arezzo, 7 marzo 2025