Giuseppe Comuniello danzatore e coreografo cieco | Con l' audiodescrizione poetica per i non vedenti stimoliamo la creazione di una visione che durante lo spettacolo si sviluppa anche autonomamente

Vanityfair.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il danzatore e coreografo non vedente racconta quale valore abbia assunto la danza nella sua vita e come quest’arte sia uno strumento di comunicazione che supera i limiti che spesso noi stessi ci poniamo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

giuseppe comuniello danzatore e coreografo cieco con l audiodescrizione poetica per i non vedenti stimoliamo la creazione di una visione che durante lo spettacolo si sviluppa anche autonomamente

© Vanityfair.it - Giuseppe Comuniello, danzatore e coreografo cieco: «Con l'audiodescrizione poetica per i non vedenti stimoliamo la creazione di una visione che durante lo spettacolo si sviluppa anche autonomamente»

Leggi anche questi approfondimenti

giuseppe comuniello danzatore coreografoGiuseppe Comuniello, danzatore e coreografo cieco: «Con l'audiodescrizione poetica per i non vedenti stimoliamo la creazione di una visione che durante lo spettacolo si ... - Il danzatore e coreografo non vedente racconta quale valore abbia assunto la danza nella sua vita e come quest’arte sia uno strumento di comunicazione che supera i limiti che spesso noi stessi ci poni ... Segnala vanityfair.it

Tactum, performance e laboratorio tattile con i danzatori Agnese Lanza e Giuseppe Comuniello - Un evento pensato per un pubblico di persone vedenti e non vedenti, composto da una parte performativa ed una laboratoriale Arezzo, 7 marzo 2025 – Nell’ambito del progetto “Vorreiandarealmuseo”, un ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Giuseppe Comuniello Danzatore Coreografo