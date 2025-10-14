giunti editore entra in storm publishing e lancia il marchio in italia

Giunti Editore e l’inglese Storm Publishing annunciano una partnership strategica volta a rafforzare la presenza internazionale e la collaborazione creativa tra le due realtà. L’accordo prevede l’ingresso di Giunti come socio in Storm, oltre al lancio di una nuova casa editrice sul mercato italiano con il marchio Storm, attingendo al catalogo della casa inglese. Cosa prevede l’accordo tra Giunti e Storm: i primi titoli in italiano nel 2026. Storm Publishing, fondata nel 2023 da Oliver Rhodes, è specializzata in narrativa commerciale per adulti in cartaceo, ebook e audiolibri. In pochi anni ha venduto oltre 3 milioni di copie nel mondo, collaborando con autori bestseller come Irina Shapiro, Gregg Olsen e Sally Rigby. 🔗 Leggi su Lettera43.it

