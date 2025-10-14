Giunta Marche la settimana decisiva | nomi e deleghe al rush finale

Ancona,14 ottobre 2025 – La deadline è quasi una certezza e rimbalza da giorni sulle frequenze di Radio Palazzo: entro la fine della settimana si dovrebbe chiudere sulla giunta bis, secondo la road map dettata dal governatore  Acquaroli già all’indomani del voto. Lo schema iniziale a sei 3-1-1-1 (tre assessori a Fratelli d’Italia, gli altri tre equamente distribuiti tra ’I Marchigiani per Acquaroli’, Forza Italia e Lega) è ritenuto il più equilibrato e congeniale a funzionalità e collegialità dell’esecutivo, rispettando al contempo le proporzioni del risultato restituito dalle urne. EMMA - INTERVISTA ACQUAROLI E su questo non ci piove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

