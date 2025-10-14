Giunta Marche la settimana decisiva | nomi e deleghe al rush finale
Ancona,14 ottobre 2025 – La deadline è quasi una certezza e rimbalza da giorni sulle frequenze di Radio Palazzo: entro la fine della settimana si dovrebbe chiudere sulla giunta bis, secondo la road map dettata dal governatore Acquaroli già all’indomani del voto. Lo schema iniziale a sei 3-1-1-1 (tre assessori a Fratelli d’Italia, gli altri tre equamente distribuiti tra ’I Marchigiani per Acquaroli’, Forza Italia e Lega) è ritenuto il più equilibrato e congeniale a funzionalità e collegialità dell’esecutivo, rispettando al contempo le proporzioni del risultato restituito dalle urne. EMMA - INTERVISTA ACQUAROLI E su questo non ci piove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Settimana calda per la Regione Marche: il 27 ottobre la prima seduta della nuova legislatura. Acquaroli al lavoro sulla Giunta, intanto il PD organizza l’opposizione. - facebook.com Vai su Facebook
Marche, al via il toto-Giunta: ecco chi ci sarà nel governo di Acquaroli - Giunta Marche, ecco chi ci sarà per entrare nel nuovo governo di Francesco Acquaroli dopo la vittoria alle regionali ... Si legge su policymakermag.it
Marche, il risiko della nuova giunta: Acquaroli detta la road map, c’è l’asse Bugaro-Calcinaro - Consiglio il 27 ottobre, il governatore vuole assessori pronti a lavorare su tutti i dossier ... Lo riporta msn.com
Giunta regionale interna e politica: prende quota Marinelli e Pasqui presidente del Consiglio - ANCONA Le consultazioni per la formazione della nuova giunta sono ancora in pieno svolgimento. Riporta msn.com