Dall’eroismo quotidiano alla battaglia per i diritti: il grido degli autisti soccorritori. “ Due episodi, tra i tanti che spesso passano sotto silenzio, raccontano l’anima più autentica della sanità italiana: quella che pulsa nel cuore e nelle azioni degli operatori dell’emergenza urgenza. A Bologna un autista soccorritore ha rischiato la vita per mettere in salvo automobilisti bloccati in una galleria in fiamme. A Napoli un uomo in arresto cardiaco è stato salvato grazie a una perfetta cooperazione tra i familiari e i professionisti del 118, in un esempio da manuale di efficienza, tempestività e competenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Giuliano (UGL): “Coraggio, professionalità e dedizione: così gli operatori dell’emergenza urgenza onorano ogni giorno la sanità italiana. Ora servono tutele concrete” - “Due episodi, tra i tanti che spesso passano sotto silenzio, raccontano l’anima più autentica della sanità italiana: quella che p ... infooggi.it scrive

