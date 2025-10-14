Giuliano UGL | Coraggio professionalità e dedizione | così gli operatori dell’emergenza urgenza onorano ogni giorno la sanità italiana

Puntomagazine.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’eroismo quotidiano alla battaglia per i diritti: il grido degli autisti soccorritori. “ Due episodi, tra i tanti che spesso passano sotto silenzio, raccontano l’anima più autentica della sanità italiana: quella che pulsa nel cuore e nelle azioni degli operatori dellemergenza urgenza. A Bologna un autista soccorritore ha rischiato la vita per mettere in salvo automobilisti bloccati in una galleria in fiamme. A Napoli un uomo in arresto cardiaco è stato salvato grazie a una perfetta cooperazione tra i familiari e i professionisti del 118, in un esempio da manuale di efficienza, tempestività e competenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

giuliano ugl coraggio professionalit224Giuliano (UGL): “Coraggio, professionalità e dedizione: così gli operatori dell’emergenza urgenza onorano ogni giorno la sanità italiana. Ora servono tutele concrete” - “Due episodi, tra i tanti che spesso passano sotto silenzio, raccontano l’anima più autentica della sanità italiana: quella che p ... infooggi.it scrive

giuliano ugl coraggio professionalit224Giuliano (UGL): "Coraggio, professionalità e dedizione: così gli operatori dell'emergenza urgenza onorano la sanità italiana" - “Due episodi, tra i tanti che spesso passano sotto silenzio, raccontano l’anima più autentica della sanità italiana: quella ... Secondo iltempo.it

Sanità, Giuliano (UGL): “Aumento dell'indennità di specificità e defiscalizzazione a tutti i professionisti della salute” - “L’impegno che il Ministro della Salute Orazio Schillaci sta mettendo per cercare di far rialzare la testa alla sanità italiana è chiaro. iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giuliano Ugl Coraggio Professionalit224