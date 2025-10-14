Giuliano UGL | Coraggio professionalità e dedizione | così gli operatori dell' emergenza urgenza onorano la sanità italiana

“Due episodi, tra i tanti che spesso passano sotto silenzio, raccontano l'anima più autentica della sanità italiana: quella che pulsa nel cuore e nelle azioni degli operatori dell'emergenza urgenza. A Bologna un autista soccorritore ha rischiato la vita per mettere in salvo automobilisti bloccati in una galleria in fiamme. A Napoli un uomo in arresto cardiaco è stato salvato grazie a una perfetta cooperazione tra i familiari e i professionisti del 118, in un esempio da manuale di efficienza, tempestività e competenza. Sono storie che parlano di sacrificio, di cuore, di spirito di servizio. Ma anche di una categoria troppo spesso dimenticata, sottopagata, sottorganico, stremata da turni massacranti e da una cronica carenza di risorse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Giuliano (UGL): "Coraggio, professionalità e dedizione: così gli operatori dell'emergenza urgenza onorano la sanità italiana"

