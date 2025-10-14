Giulia Ferrandi calciatrice e mamma | Faccio i conti con il corpo che cambia e le notti insonni
Giulia Ferrandi è una calciatrice, ha avuto una splendida carriera tra Serie A e un'esperienza in Inghilterra. Adesso, dopo essere diventa mamma è ripartita dal Siena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Domenica le ragazze del Siena FC hanno battuto per 0-2 il San Piero a Sieve e un’altra sfida di campionato al Bertoni le aspetta questa domenica contro la Carrarese. ? , attuale capitano in assenza di Giulia Ferrandi, ha parlato così - facebook.com Vai su Facebook
Noemi Fedele diventa mamma e l'innovativa policy maternità emanata dal Milan - Ad annunciarlo il Milan attraverso un comunicato questa mattina, quella di Fedele è la prima gravidanza in Serie A dall'avvento del professionismo ... Come scrive goal.com