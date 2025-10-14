Giulia De Lellis insulti violenti dopo la nascita della figlia Priscilla | Ti devi vergognare! ecco cosa è successo

La nascita della piccola Priscilla, avvenuta l’8 ottobre, sarebbe potuta essere solo un momento di gioia familiare per Giulia De Lellis e il compagno Tony Effe. Ma nel mondo social nulla passa inosservato e, a distanza di pochi giorni, l’annuncio del nome della neonata è finito al centro di un’ondata di polemiche. L’ex volto di Uomini & Donne, oggi influencer e imprenditrice con milioni di follower, ha deciso di celebrare l’arrivo della figlia lanciando un nuovo rossetto del suo brand Audrer, dal nome appunto Priscilla. Una scelta che ha fatto discutere. Giulia De Lellis, la sua Priscilla diventa subito un. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Giulia De Lellis, insulti violenti dopo la nascita della figlia Priscilla: «Ti devi vergognare!», ecco cosa è successo

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno fatto ritorno a casa con Priscilla. Il rapper nei video trasporta con orgoglio la culla-navicella rosa della sua bimba - facebook.com Vai su Facebook

Priscilla, la figlia di TonyEffe e Giulia De Lellis, è a casa: "Grazie all'ospedale Gemelli di Roma" https://ift.tt/UjFw5DT Vai su X

