Giulia Cecchettin Turetta vuole rinunciare al processo d’appello

Filippo Turetta vuole rinunciare al processo d’ appello contro la condanna all’ergastolo ricevuta per il femminicidio di Giulia Cecchettin. La decisione è stata comunicata dallo stesso Turetta con una lettera scritta di suo pugno dal carcere che ha inviato alla Procura Generale, alla Corte d’Assise (che aveva emesso la sentenza di primo grado – ndr) e alla Corte d’Appello, dove il processo di secondo grado è stato fissato per novembre. Nonostante la rinuncia dell’imputato, il procedimento d’appello si terrà comunque, in quanto la Procura di Venezia aveva presentato ricorso per ottenere il riconoscimento di ulteriori aggravanti, come la crudeltà e lo stalking. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giulia Cecchettin, Turetta vuole rinunciare al processo d’appello

