Giulia Cecchettin | Turetta rinuncia all' appello Sono pentito
AGI - Filippo Turetta, condannato all'ergastolo il 3 dicembre dello scorso anno dalla Corte di Assise di Venezia per il sequestro e l' omicidio di Giulia Cecchettin, ha deciso di rinunciare ai motivi d'impugnazione già depositati dai suoi legali per l'Appello in cui era contestata la premeditazione del delitto. Una decisione comunicata proprio da lui con una lettera indirizzata al Tribunale e alla Corte d'Appello di Venezia, in cui dice di avere un pentimento sincero, e che la sua scelta non è strumentale a sconti di pena. Resta invece in piedi il ricorso in Appello presentato dalla procura di Venezia, che contesta la mancata applicazione dell'aggravante della crudeltà. 🔗 Leggi su Agi.it
