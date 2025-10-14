Giulia Cecchettin | Turetta rinuncia all' appello Sono pentito

Agi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Filippo Turetta, condannato all'ergastolo il 3 dicembre dello scorso anno dalla Corte di Assise di Venezia per il sequestro e l' omicidio di Giulia Cecchettin, ha deciso di rinunciare ai motivi d'impugnazione già depositati dai suoi legali per l'Appello in cui era contestata la premeditazione del delitto. Una decisione comunicata proprio da lui con una lettera indirizzata al Tribunale e alla Corte d'Appello di Venezia, in cui dice di avere un pentimento sincero, e che la sua scelta non è strumentale a sconti di pena. Resta invece in piedi il ricorso in Appello presentato dalla procura di Venezia, che contesta la mancata applicazione dell'aggravante della crudeltà. 🔗 Leggi su Agi.it

giulia cecchettin turetta rinuncia all appello sono pentito

© Agi.it - Giulia Cecchettin: Turetta rinuncia all'appello "Sono pentito"

Argomenti simili trattati di recente

giulia cecchettin turetta rinunciaFilippo Turetta rinuncia all’appello: “Accetto l’ergastolo, voglio pagare per la morte di Giulia” - Colpo di scena nel caso Cecchettin: Filippo Turetta scrive ai giudici e rinuncia all’appello. Scrive panorama.it

giulia cecchettin turetta rinunciaGiulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello presentato dei suoi avvocati: “Accetto l’ergastolo, sono pentito” - Il 24enne ha inviato una lettera firmata alla Corte d'Appello in cui esprime "sincero pentimento" per l'omicidio dell'ex fidanzata ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

giulia cecchettin turetta rinunciaFilippo Turetta rinuncia all’Appello. “Accetto l’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin” - Colpo di scena nel caso di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta rinuncia all’Appello contro la c ondanna all'ergastolo per l'omicidio. Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Giulia Cecchettin Turetta Rinuncia