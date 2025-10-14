Giulia Cecchettin Turetta rinuncia all’appello presentato dei suoi avvocati | Accetto l’ergastolo sono pentito
Filippo Turetta ha rinunciato all’appello presentato dai suoi avvocati contro la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, pronunciata nei suoi confronti il 3 dicembre 2024. Lo ha comunicato lo stesso 24enne, reo confesso del delitto dell’ex fidanzata, in una lettera a sua firma inviata al Tribunale e alla Corte d’Appello di Venezia, in cui parla di “sincero pentimento”. La sentenza era stata impugnata sia dai difensori di Turetta, che contestavano il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione, sia dalla Procura di Venezia per il mancato riconoscimento dell’aggravante della crudeltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
