Giulia Cecchettin Turetta rinuncia all’appello | Accetto l’ergastolo voglio pagare interamente per la sua morte
Turetta ha scritto una lettera a giudici e procura: «Sono davvero pentito». In un primo momento aveva impugnato la sentenza di primo grado contestando la premeditazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Filippo Turetta ha rinunciato all'appello contro la condanna all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin #ANSA Vai su X
Udine, rubato manifesto dedicato a Giulia Cecchettin e banner contro la transfobia --> https://www.nordest24.it/udine-officine-giovani-manifesti-rimossi-comune-impegno-diritti - facebook.com Vai su Facebook
Giulia Cecchettin, la mossa di Filippo Turetta: ecco perché rinuncia all'appello - Rinuncia al processo d'Appello Filippo Turetta, condannato all'ergastolo il 3 dicembre dello scorso anno dalla Corte di Assise di Venezia per ... Come scrive iltempo.it
Filippo Turetta rinuncia all’appello: “Accetto l’ergastolo, voglio pagare per la morte di Giulia” - Colpo di scena nel caso Cecchettin: Filippo Turetta scrive ai giudici e rinuncia all’appello. panorama.it scrive
Filippo Turetta rinuncia all’Appello: la lettera in cui accetta l’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha scritto una lettera in cui rinuncia all’Appello. Scrive alfemminile.com