Giulia Cecchettin Filippo Turetta rinuncia all’appello | Accetto l’ergastolo voglio pagare interamente per la sua morte

Turetta, reo confesso del femminicidio dell'ex fidanzata, ha scritto una lettera a giudici e procura: «Non chiedo nessuna attenuante, sono davvero pentito». Aveva in precedenza impugnato la sentenza di primo grado. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giulia Cecchettin, Filippo Turetta rinuncia all’appello: «Accetto l’ergastolo, voglio pagare interamente per la sua morte»

Scopri altri approfondimenti

Filippo Turetta ha rinunciato all'appello contro la condanna all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin #ANSA Vai su X

Udine, rubato manifesto dedicato a Giulia Cecchettin e banner contro la transfobia --> https://www.nordest24.it/udine-officine-giovani-manifesti-rimossi-comune-impegno-diritti - facebook.com Vai su Facebook

Filippo Turetta rinuncia all'appello e accetta la condanna all'ergastolo: "Voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia Cecchettin" - In una lettera Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, ha comunicato di voler rinunciare all’appello e di accettare quindi la condanna all’ergastolo. Da notizie.it

Filippo Turetta rinuncia all’appello: “Accetto l’ergastolo, voglio pagare per la morte di Giulia” - Colpo di scena nel caso Cecchettin: Filippo Turetta scrive ai giudici e rinuncia all’appello. Si legge su panorama.it

Turetta rinuncia all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin: la decisione in una lettera - Con una lettera Filippo Turetta, condannato in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2022, rinuncia all'appello ... Lo riporta fanpage.it