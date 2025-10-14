Giugliano l’azienda della famiglia Tesoro Doma System compie 25 anni di attività tra innovazione e sguardo al futuro
Giugliano. Un quarto di secolo di luce, sicurezza e innovazione a Giugliano in Campania. L’azienda Doma System, punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici e di sicurezza, celebra quest’anno il suo prestigioso 25° anniversario di attività. Un traguardo significativo che racconta una storia di dedizione, evoluzione e un profondo legame con il territorio. L’avventura . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Scopri altri approfondimenti
#Giugliano. “Azienda assediata da fumi tossici del campo rom. Pensiamo di andare via” - facebook.com Vai su Facebook