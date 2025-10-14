Giugliano Cudini verso l’esonero | torna in pole Paolo Cannavaro

Il Giugliano vive ore di grande riflessione sul fronte tecnico, complice un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative. Dopo 9 giornate di campionato nel girone C di Serie C, i gialloblù hanno raccolto appena 6 punti e si ritrovano invischiati nella zona play-out, una situazione che ha inevitabilmente acceso l’allarme all’interno della . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, Cudini verso l’esonero: torna in pole Paolo Cannavaro

Altri contenuti sullo stesso argomento

. @seriecofficial | Giugliano, addio vicino con Mirko Cudini: i dettagli - X Vai su X

? Conferenza post gara Mirko Cudini - Giugliano vs Catania - 9ª giornata Serie C Sky Wifi - facebook.com Vai su Facebook

Giugliano-Sorrento: 0-1, Cuccurullo decide il derby del De Cristofaro - Terza sconfitta consecutiva per il Giugliano di Mirko Cudini, che cade in casa contro il Sorrento. Segnala ilmattino.it

Giugliano, Cudini: "Complimenti ai miei giocatori, preso gol nel momento migliore" - In sala stampa è intervenuto il tecnico del Giugliano Mirko Cudini che ha analizzato la partita persa dalla sua squadra contro la capolista Salernitana: "E' stata sicuramente una gara intensa fino ... Da tuttomercatoweb.com