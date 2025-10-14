Giugliano attraversare sulle strisce pedonali è sempre più difficile

Abbiamo provato a passeggiare per le vie principali di Giugliano.In alcuni casi, gli automobilisti si fermano per permettere ai pedoni di attraversare sulle strisce.In altri, invece, sembrano ignorarle del tutto, proseguendo la marcia senza rallentare. Per verificarlo, abbiamo nascosto telecamera e microfono e ci siamo messi alla prova: attraversando come comuni pedoni. Il risultato? Auto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, attraversare sulle strisce pedonali è sempre più difficile

Scopri altri approfondimenti

Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Verso Giugliano-Catania, mister Toscano mette in guardia i suoi: "Avversario ostico" #Sicilia242 #Sicilia24 - facebook.com Vai su Facebook

Investito a 16 anni mentre attraversa - Un grave incidente stradale si è verificato questo weekend a Napoli, in Via Foria, dove un ragazzo di 16 anni originario di Giugliano è stato investito mentre ... Segnala ilfattovesuviano.it

Investono un anziano con lo scooter e scappano via, è caccia ai pirati della strada: «Stava attraversando sulle strisce pedonali» - Gli agenti stanno ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona al fine di identificare il motociclo Hanno investito un anziano di 80 anni, mentre attraversava sulle ... Secondo leggo.it

Investito sulle strisce pedonali: 16enne in gravi condizioni in ospedale - Un 16enne di Giugliano è stato investito in via Foria a Napoli, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Scrive napolitoday.it