Giudice di pace e nuovi servizi Focus sulle questioni ereditarie

La Giustizia è più vicina a casa con l’ampliamento dei servizi all’Ufficio del Giudice di Pace di Pontremoli, che da venerdì scorso può occuparsi degli atti di accettazione e di rinuncia all’eredità senza bisogno per gli utenti di recarsi necessariamente alla cancelleria del Tribunale di Massa. Lo ha disposto, con proprio decreto il Presidente del Tribunale Giulio Giuntoli, dando seguito alla richiesta avanzata dal Comune di Pontremoli e dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara. Si consente così una maggior facilità di accesso ed evita spostamenti disagevoli. Inoltre, il decentramento servirà anche a sgravare un po’ il carico di lavoro della cancelleria di ’Volontaria Giurisdizione’ del Tribunale di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

