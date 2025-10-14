Giù il gettone ragazzi che si vola! | chi era Stefano Luigi Cena il giostraio massacrato a Capena
"Un punto di riferimento per lo svago di intere generazioni". Chi era Stefano Luigi Cena, il giostraio morto dopo essere stato massacrato durante la Sagra dell'Uva.
