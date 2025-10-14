Gismondo | Lockdown vaccino e piano pandemico ecco tutti gli errori di Speranza sulla gestione del Covid

“Il lockdown fatto così in maniera generalizzata e su tutte le fasce di popolazione, senza tener conto dei giovani che hanno avuto più un nocumento che un beneficio, è stato un errore enorme”. Maria Rita Gismondo, ex direttrice del reparto di Microbiologia clinica dell’ospedale Sacco di Milano, sentita ieri nel corso di un’audizione della commissione Covid, spiega al Secolo d’Italia tutte le criticità sulla gestione della pandemia. Dottoressa Gismondo, perché sostiene che il lockdown per il Covid sia stato un errore?. “Sull’efficacia del lockdown ci sono diverse valutazioni già pubblicate. In alcuni Paesi è stato utile per diminuire la diffusione del virus, ma in molti altri l’ha addirittura peggiorata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

