Giro di vite a Tor Bella Monaca raffica di arresti e denunce

Roma, 14 ottobre 2025 – I carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno svolto un servizio di controllo del territorio nella periferia est della Capitale, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado e ad implementare gli standard di sicurezza, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio delle attività è di 4 persone arrestate e 20 denunciate alla Procura della Repubblica, oltre alla sanzione amministrativa per il responsabile di un esercizio commerciale con una multa di 1. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Scopri altri approfondimenti

Giro di vite in via Cavour a Vittoria, Scuderi contesta ordinanza firmata dal sindaco http://dlvr.it/TNg0bZ #Vittoria #Scuderi #sindaco - X Vai su X

Nuovo codice della strada, giro di vite contro la guida in stato di ebbrezza: 5 patenti ritirate e punti "volati" - facebook.com Vai su Facebook

Pusher fermato dai carabinieri a Tor Bella Monaca, la compagna e gli amici in strada per bloccare l'arresto - Sono stati momenti di tensione quelli vissuti in via dell'Archeologia, la strada dello spaccio h24 di Roma, a Tor Bella Monaca. Segnala romatoday.it

Tor Bella Monaca, appartamento-laboratorio per droga e arsenale di armi scoperto dalla polizia - Un appartamento abbandonato di Tor Bella Monaca è stato trasformato in un vero e proprio laboratorio per la lavorazione e il confezionamento della droga, nonché in un arsenale di armi rubate. Riporta rainews.it

Vespe Orientalis a Tor Bella Monaca, rimosso nido dentro un alloggio - Il nido dei pericolosi imenotteri era stato installato all'interno di un vecchio scarico dei vapori di una cucina, in un appartamento di Tor Bella Monaca: “Intervento complesso e faticoso, e rischioso ... Segnala romatoday.it