Giro del Veneto corsa confermata con tutte le sue modifiche alla viabilità
Nonostante la tragedia di Castel d'Azzano e la proclamazione del lutto nazionale, oltre a quello regionale, si terrà ugualmente domani, 15 ottobre, l'87ª edizione del Giro del Veneto. Confermate dunque tutte le modifiche alla viabilità previste nei territori interessati dal passaggio della. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Giro del Veneto 2025 Domani, mercoledì 15 ottobre, si correrà il Giro del Veneto 2025. Negli ultimi anni il giro si concludeva a Vicenza sulle rampe di Monte Berico, mentre per questa edizione la città ospiterà la partenza della gara che si concluderà poi a Ver - facebook.com Vai su Facebook
“Giro del Veneto Women”, svelati i nomi delle 13 formazioni in gara: https://pedalerosa.it/2025/10/giro-del-veneto-women-svelati-i-nomi-delle-13-formazioni-in-gara/… (#Ciclismo; #Cycling; #Ciclocross; #Pista; #MTB) - X Vai su X
Giro del Veneto a Verona, varchi Ztl aperti: come e quando muoversi in città - 30 alle 19: ecco come e quando muoversi in città durante la corsa. veronaoggi.it scrive
Altimetria Giro del Veneto 2025: la salita di Cima Torricelle da ripetere cinque volte - La stagione del ciclismo su strada sta ormai per volgere al termine ed in programma ci sono ancora poche gare. Da oasport.it
Giro del Veneto 2025: il percorso ai raggi X. Cima Torricelle decisiva nei cinque giri del circuito finale - Dopo il Giro di Lombardia 2025, il calendario internazionale propone ora l'appuntamento con il Giro del Veneto 2025. Come scrive oasport.it