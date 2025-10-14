Giro del Veneto corsa confermata con tutte le sue modifiche alla viabilità

Nonostante la tragedia di Castel d'Azzano e la proclamazione del lutto nazionale, oltre a quello regionale, si terrà ugualmente domani, 15 ottobre, l'87ª edizione del Giro del Veneto. Confermate dunque tutte le modifiche alla viabilità previste nei territori interessati dal passaggio della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

