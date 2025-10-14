Giro del Veneto 2025 | percorso start list e dove vederlo
La stagione del ciclismo italiano volge al termine e l’ultimo appuntamento è rappresentato dal Giro del Veneto 2025, il prossimo 15 ottobre, giunto alla ottantottesima edizione. L’arrivo, a differenza del passato, non sarà a Vicenza, che ospiterà invece la partenza, è posto a Verona per un totale di 169,5 km. Lo scorso anno a trionfare fu Corbing Strong. GIRO DEL VENETO 2025: IL PERCORSO Si parte da Vicenza per arrivare dopo 169,5 km a Verona. La prima parte della gara sarà senza difficoltà, dato che i corridori affronteranno solo un tratto di salita, per poi proseguire verso un tratto pianeggiante. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Mercoledì 15 ottobre a Verona arriva il Giro del Veneto, con il circuito finale sulle Torricelle e la grande attesa per l’ultima gara in Italia di Elia Viviani. Chiudono in anticipo scuole e strade. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
“Giro del Veneto Women”, svelati i nomi delle 13 formazioni in gara: https://pedalerosa.it/2025/10/giro-del-veneto-women-svelati-i-nomi-delle-13-formazioni-in-gara/… (#Ciclismo; #Cycling; #Ciclocross; #Pista; #MTB) - X Vai su X
Giro del Veneto 2025: il percorso ai raggi X. Cima Torricelle decisiva nei cinque giri del circuito finale - Dopo il Giro di Lombardia 2025, il calendario internazionale propone ora l'appuntamento con il Giro del Veneto 2025. Si legge su oasport.it
Altimetria Giro del Veneto 2025: la salita di Cima Torricelle da ripetere cinque volte - La stagione del ciclismo su strada sta ormai per volgere al termine ed in programma ci sono ancora poche gare. Segnala oasport.it
Giro del Veneto a Verona, percorso e chiusura anticipata delle scuole - Il Giro del Veneto a Verona: chiusura anticipata delle scuole interessate dal percorso. Da veronaoggi.it