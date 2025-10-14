Giro del Veneto 2025 | Isaac del Toro super favorito Scaroni ci prova
Va a completarsi il calendario italiano di ciclismo su strada, ultimi appuntamenti della stagione. Spazio all’edizione numero 88 del Giro del Veneto, rivoluzionata rispetto alle ultime. Passerella d’addio per Elia Viviani, andiamo a scoprire nel dettaglio la corsa. PERCORSO. Cambia rispetto alle passate stagioni, il luogo di partenza ed arrivo. Si scatta da Vicenza, si giunge dopo 169,5 chilometri a Verona. La prima parte sarà caratterizzata da un tracciato prevalentemente pianeggiante. Successivamente il gruppo arriverà a Verona dove prenderà il via il circuito conclusivo, che sarà composto da cinque tornate di 15 chilometri ciascuna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Mercoledì 15 ottobre a Verona arriva il Giro del Veneto, con il circuito finale sulle Torricelle e la grande attesa per l’ultima gara in Italia di Elia Viviani. Chiudono in anticipo scuole e strade. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
“Giro del Veneto Women”, svelati i nomi delle 13 formazioni in gara: https://pedalerosa.it/2025/10/giro-del-veneto-women-svelati-i-nomi-delle-13-formazioni-in-gara/… (#Ciclismo; #Cycling; #Ciclocross; #Pista; #MTB) - X Vai su X
Altimetria Giro del Veneto 2025: la salita di Cima Torricelle da ripetere cinque volte - La stagione del ciclismo su strada sta ormai per volgere al termine ed in programma ci sono ancora poche gare. Secondo oasport.it
Giro del Veneto 2025: Isaac del Toro super favorito, Scaroni ci prova - Va a completarsi il calendario italiano di ciclismo su strada, ultimi appuntamenti della stagione. Come scrive oasport.it
Il Giro del Veneto a San Bonifacio: orari e chiusure, ecco cosa succederà - Mercoledì 15 ottobre il Giro del Veneto attraverserà il territorio comunale di San Bonifacio, in occasione della sua 87esima edizione. Secondo veronaoggi.it