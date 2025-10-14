Giro del Veneto 2025 | Isaac del Toro super favorito Scaroni ci prova

Va a completarsi il calendario italiano di ciclismo su strada, ultimi appuntamenti della stagione. Spazio all’edizione numero 88 del Giro del Veneto, rivoluzionata rispetto alle ultime. Passerella d’addio per Elia Viviani, andiamo a scoprire nel dettaglio la corsa. PERCORSO. Cambia rispetto alle passate stagioni, il luogo di partenza ed arrivo. Si scatta da Vicenza, si giunge dopo 169,5 chilometri a Verona. La prima parte sarà caratterizzata da un tracciato prevalentemente pianeggiante. Successivamente il gruppo arriverà a Verona dove prenderà il via il circuito conclusivo, che sarà composto da cinque tornate di 15 chilometri ciascuna. 🔗 Leggi su Oasport.it

