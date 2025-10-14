Giovedì mattina i funerali di Paolo Taormina in Cattedrale | sarà lutto cittadino
Sarà celebrato in Cattedrale giovedì 16 alle 10.30 il funerale di Paolo Taormina, il giovane ucciso con un colpo di pistola domenica scorsa davanti al locale gestito dalla sua famiglia all'Olivella. Per quel giorno il sindaco Roberto Lagalla ha proclamato il lutto cittadino.L'omicidio di Paolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
