Giovedì 16 ottobre la conferenza stampa di presentazione della 30ª edizione della StraSalerno

Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 10:30, nella sala del Gonfalone, presso il Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della 30ª edizione della StraSalerno, storica manifestazione sportiva che da tre decenni anima la città con una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e del benessere. A illustrare i dettagli dell’edizione 2025 saranno il Sindaco e Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli, l’Assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto, il Consigliere Federale FIDAL Carlo Cantales, la Presidente dell’ASD Vis Nova Anna Pergola, la dottoressa Rosa Zampetti in rappresentanza dell’ASL Salerno, e il Presidente regionale FIDAL Bruno Fabozzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

