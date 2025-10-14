Giovanni Fattori e Diego Martelli | anticolonialismo e pacifismo nel tardo Ottocento Italiano il 15 ottobre conferenza ai Granai di Villa Mimbelli

Mercoledì 15 ottobre, alle 17 ai Granai di Villa Mimbelli, si svolgerà la conferenza "Giovanni Fattori e Diego Martelli: anticolonialismo e pacifismo nel tardo Ottocento Italiano". Relatrice sarà Carmen Belmonte, Ricercatrice in tenure-track (RTT) in Museologia e critica artistica e del restauro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

