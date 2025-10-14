CAPRALBA (Cremona) Un altro successo per Giovanni Boccù e Federica Gualina. La coppia di ballerini capralbesi, marito e moglie, ha vinto, nello scorso fine settimana, l’ Holland Master di Rotterdam nella categoria Wdsf Senior V —balli standard (valzer lento, tango, valzer viennese, slow foxtrot e quickstep). La gara si è svolta al Topsportcentrum della città olandese sotto l’egida della World Dance Sport Federation. C’erano tutti i più bravi ballerini europei e metterli in fila dietro di loro per la coppia di Capralba è stata una grande soddisfazione. Arrivare sul podio da numeri uno significa aver battuto oltre 50 coppie in lizza per il titolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovanni e Federica. Un trionfo a Rotterdam