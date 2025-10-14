Giovani solisti a Forlì | cinque matinée tra capolavori in trascrizione
Forlì, 13 ottobre 2025 — L’Orchestra dei Giovani Europei inaugura “Genio e Gioventù”, un percorso in cinque domeniche mattutine alla Sala Sangiorgi per riscoprire grandi pagine del repertorio solistico orchestrale in trascrizioni d’epoca per pianoforte. Dal 19 ottobre al 23 novembre, il pubblico incontrerà giovani artisti chiamati a mettersi in gioco come solisti. Una stagione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Finalmente svelati i nomi dei Giovani solisti in concerto! - facebook.com Vai su Facebook
Calcio a Cinque Forlì, l'Under 19 pronta al via: cresce l’investimento sui giovani e sul territorio - Lo staff tecnico della prima squadra seguirà da vicino anche la formazione Under 19, garantendo un coordinamento costante tra i due gruppi ... Scrive forlitoday.it