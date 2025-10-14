Giovani solisti a Forlì | cinque matinée tra capolavori in trascrizione

Sbircialanotizia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlì, 13 ottobre 2025 — L’Orchestra dei Giovani Europei inaugura “Genio e Gioventù”, un percorso in cinque domeniche mattutine alla Sala Sangiorgi per riscoprire grandi pagine del repertorio solistico orchestrale in trascrizioni d’epoca per pianoforte. Dal 19 ottobre al 23 novembre, il pubblico incontrerà giovani artisti chiamati a mettersi in gioco come solisti. Una stagione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

giovani solisti a forl236 cinque matin233e tra capolavori in trascrizione

© Sbircialanotizia.it - Giovani solisti a Forlì: cinque matinée tra capolavori in trascrizione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Calcio a Cinque Forlì, l'Under 19 pronta al via: cresce l’investimento sui giovani e sul territorio - Lo staff tecnico della prima squadra seguirà da vicino anche la formazione Under 19, garantendo un coordinamento costante tra i due gruppi ... Scrive forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Giovani Solisti Forl236 Cinque