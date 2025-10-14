Giovani in Comune un laboratorio per sviluppare le soft skills
Lunedì 20 ottobre, alle ore 15:00, nella Sala delle Bandiere del Comune di Bibbiena, si svolgerà il Laboratorio sulle Soft Skills, un percorso pensato per aiutare i partecipanti a sviluppare competenze trasversali sempre più richieste nel mondo del lavoro e nell’autoimprenditorialità.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Comune di Altavilla Milicia offre corsi sportivi gratuiti per i giovani con ISEE inferiore a 6.000 euro! Tantissime opportunità di divertirsi, socializzare e crescere con sport come calcio, palla - facebook.com Vai su Facebook
Giovani studenti ripensano il futuro dei piccoli comuni, un laboratorio a Castello Cabiaglio - Dal 23 al 26 ottobre il paese ospiterà gli incontri "Piccoli comuni, immaginari urbani e risorse territoriali", promosso da CURA Lab (Politecnico di Milano e Università di Milano Bicocca), con la Soci ... Segnala varesenews.it
Giovani e impresa, un laboratorio a Napoli per trasformare le idee in progetti sostenibili - Un percorso che si propone di offrire ai giovani cittadini strumenti per poter la nascita di imprese nuove e sostenibili ... Da napolitoday.it
Rimini: oltre 3 milioni di euro per uno spazio multifunzionale dedicato ai giovani - E’ l’obiettivo principale già indicato nel dossier di 'Rimini, Capitale della cultura 2026' e cioè fare della città un grande spazio aperto alle idee, alla ... Segnala chiamamicitta.it