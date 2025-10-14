Roma, 14 ott – La Napoli preelettorale, quella senza un programma di governo se non reddito di cittadinanza e porti aperti, zingari della Repubblica, pugni chiusi e mani in tasca ci consegna la cronaca dell’ennesimo stupro. Con indifferenza, con sopportazione e abitudine, quasi fosse un male necessario: ventinovenne stuprata mentre torna a casa in centro città, in zona Porta Capuana. Lo strupratore e le istituzioni. Non senza sorpresa, nel leggere l’articolo si scopre che lo stupratore è un nordafricano, un marocchino, senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora. Già disagiato, ubriaco, noto alle Forze dell’Ordine, con precedenti sono le competenze che corredano il curriculum. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Giovane stuprata a Napoli: la reazione à la carte delle istituzioni e la reazione della gente