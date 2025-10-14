Giovane stuprata a Napoli | la reazione à la carte delle istituzioni e la reazione della gente
Roma, 14 ott – La Napoli preelettorale, quella senza un programma di governo se non reddito di cittadinanza e porti aperti, zingari della Repubblica, pugni chiusi e mani in tasca ci consegna la cronaca dell’ennesimo stupro. Con indifferenza, con sopportazione e abitudine, quasi fosse un male necessario: ventinovenne stuprata mentre torna a casa in centro città, in zona Porta Capuana. Lo strupratore e le istituzioni. Non senza sorpresa, nel leggere l’articolo si scopre che lo stupratore è un nordafricano, un marocchino, senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora. Già disagiato, ubriaco, noto alle Forze dell’Ordine, con precedenti sono le competenze che corredano il curriculum. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Donna #stuprata sulla #ciclabile a San Damaso, l’#arrestato è un #giovane insospettabile - X Vai su X
4 o 5 ottobre 1943 In ricordo di Norma Cossetto, giovane italiana torturata, stuprata e infoibata dai comunisti titini sul confine orientale. - facebook.com Vai su Facebook
Ragazza stuprata a Napoli, in centinaia a Porta Capuana: lenzuola bianche contro la violenza sulle donne - Centinaia di persone in piazza a Porta Capuana per dire basta alla violenza sulle donne. Da fanpage.it