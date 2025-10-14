Giovane padre morto nello schianto Due giorni per l’ultimo saluto
CAPOLONA Verrà cremato, secondo la volontà della famiglia, Alfredo Venturi, il 41enne morto sabato 11 ottobre in un tragico incidente in moto lungo la Sr 257 Apecchiese, tra Piobbico e Apecchio. Ieri la Croce Bianca di Arezzo ha riportato la salma da Urbino, dove era rimasta a disposizione dell’autorità giudiziaria, fino ad Arezzo. Da oggi e fino a domani il corpo sarà esposto nella chiesetta dell’ex ospedale di Subbiano, per permettere a parenti e amici di dargli l’ultimo saluto. Poi, come deciso dai familiari, il feretro verrà cremato. Operaio orafo, originario di Capolona, Alfredo aveva scelto da qualche tempo di tornare a vivere nel suo paese natale, nel cuore del basso Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
