Giovane padre morto nello schianto Due giorni per l’ultimo saluto

Lanazione.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CAPOLONA Verrà cremato, secondo la volontà della famiglia, Alfredo Venturi, il 41enne morto sabato 11 ottobre in un tragico incidente in moto lungo la Sr 257 Apecchiese, tra Piobbico e Apecchio. Ieri la Croce Bianca di Arezzo ha riportato la salma da Urbino, dove era rimasta a disposizione dell’autorità giudiziaria, fino ad Arezzo. Da oggi e fino a domani il corpo sarà esposto nella chiesetta dell’ex ospedale di Subbiano, per permettere a parenti e amici di dargli l’ultimo saluto. Poi, come deciso dai familiari, il feretro verrà cremato. Operaio orafo, originario di Capolona, Alfredo aveva scelto da qualche tempo di tornare a vivere nel suo paese natale, nel cuore del basso Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giovane padre morto nello schianto due giorni per l8217ultimo saluto

© Lanazione.it - Giovane padre morto nello schianto. Due giorni per l’ultimo saluto

Leggi anche questi approfondimenti

giovane padre morto schiantoGiovane padre morto nello schianto. Due giorni per l’ultimo saluto - CAPOLONA Verrà cremato, secondo la volontà della famiglia, Alfredo Venturi, il 41enne morto sabato 11 ottobre in un tragico incidente ... Scrive lanazione.it

giovane padre morto schiantoIncidente stradale, morto Andrea Mellone, il padre: «Non è stato un semplice incidente» - Andrea Mellone, studente di Marano, aveva solo 17 anni quando perse la vita a bordo del suo scooter, finendo contro un palo della pubblica illuminazione a Chiaiano. msn.com scrive

giovane padre morto schiantoNotizie di Claudio Armanni - Uno schianto tremendo ha spezzato l’incantesimo di una famiglia serena, oltre alla vita di un giovane padre. Lo riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Giovane Padre Morto Schianto