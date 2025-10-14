Giovane fagottista triestina vince il concorso nazionale Soroptimist
Si chiama Martina Miniussi la fagottista triestina che a soli 21anni ha vinto il XIV Concorso Nazionale Soroptimist Giovani Talenti Femminili della Musica “Alda Rossi da Rios”. Miniussi, originaria di Duino Aurisina, è allieva del conservatorio Tartini di Trieste, ed è risultata prima tra 17. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
