Giornate FAI d’Autunno oltre 200 visitatori alla Sezione Operativa Navale di Salerno

L’11 e 12 ottobre la caserma “Michele Esposito”, sede della Sezione Operativa Navale di Salerno, è stata aperta al pubblico nell’ambito delle “Giornate FAI d’Autunno”. Il Reparto, annoverato nell’alveo degli oltre 700 luoghi nazionali definiti “eccezionali”, distribuiti in 350 città italiane e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Oltre ventottomila visitatori per le Giornate d'autunno del Fai! FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano RaiNews - facebook.com Vai su Facebook

? Giornate FAI d’Autunno 2025 Sabato 11 e domenica 12 ottobre oltre 700 luoghi aprono le porte in 350 città, tra cui Torino. Un weekend per scoprire il patrimonio nascosto del territorio. https://eventi.comune.torino.it/calendario/giornate-del-fai-dautunno/ Vai su X

Giornate Fai d'Autunno sabato 11 e domenica 12 ottobre: oltre 700 luoghi aperti, l'elenco per regione - Torna l'atteso appuntamento del Fondo per l'ambiente italiano dedicato alla scoperta del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nazionale. Secondo quotidiano.net

Giornate FAI d’autunno: l’ex Provincia di Bari è il sito più visitato d’Italia - 2 minuti per la letturaGiornate FAI d’autunno: il palazzo dell’ex Provincia di Bari è il sito più visitato d’Italia, registrando oltre 7. Segnala quotidianodelsud.it

Cinquant’anni di FAI: un impegno lungo mezzo secolo per l’Italia del patrimonio e della bellezza - Il FAI celebra 50 anni di tutela del patrimonio con l’Ottobre del FAI e le Giornate d’Autunno 2025 in tutta Italia. Scrive nordest24.it